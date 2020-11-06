İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti

06.11.2020 18:23
İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti, System.String[]

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede korona virüs salgını sürecinde ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Selendi ilçesindeki filyasyon, izolasyon ve denetim ekiplerinin koordinasyonu ve alınan tedbirlerle ilgili görüşmenin de yapıldığı ziyarette İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, hastanelerde ve ilçede erken tanı-tedavi hizmetleri hakkında Kaymakam Yıldırım'ı bilgilendirdi.

Kaymakam Ali Yıldırım, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici'ye teşekkür etti. Ziyarete İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Halit Şahin de eşlik etti. - MANİSA

İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü, Necip Yemenici, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü
Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı         
17:59
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok         
15:43
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 18:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei