İl Sağlık Müdürü Yıldırım, filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekipleriyle toplantıda bir araya geldi.

Yıldırım, salgınla mücadelede filyasyon ekiplerinin çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret eden Yıldırım, daha hızlı etkin bir çalışma yürütülmesi için özverili çalışmaların süreceğini ifade etti.

Toplantıda yapılan çalışmalar ve süreçle ilgili bilgiler veren Yıldırım, salgın sürecinde filyasyon ekiplerinin ve tüm sağlık çalışanlarının gayretlerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.