İl Sağlık Müdürü Yıldırım, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servisi ve evde sağlık hizmetleri servisini ziyaret etti.

Yıldırım, hastanede incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Servisleri gezen Yıldırım, salgın sürecinde yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Yıldırım, sağlık personeline başarı dileyerek taleplerini dinledi.

Yıldırım'a ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü de eşlik etti.