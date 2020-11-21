İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması - Son Dakika

İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması

21.11.2020 13:56
İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması, System.String[]

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner İl genelindeki hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranına dikkat çekerek açıklamada bulundu.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner İl genelindeki hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranına dikkat çekerek açıklamada bulundu. Güner açıklamasında Yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 86 olduğunu açıkladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, yerel ve ulusal basında yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Güner, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının bugün itibariyle yüzde 86 olduğunu ifade ederek "20 Kasım 2020 tarihinde yerel basın ve ulusal basının internet sitelerinde "Son dakika: Şehirde koronavirüs pik yaptı! Yoğun bakım üniteleri yüzde 100 doldu..." başlıklı haberde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun'un "Zonguldak genelindeki hastaneler de yoğun bakım üniteleri yüzde 100 doluluk oranı ile çalışmaya başladı" şeklinde açıklamasının olduğu ifade edilmiştir. İlimiz genelinde yoğun bakım doluluk oranımız bugün itibarıyla yüzde 86'dır. İlimiz Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun Zonguldak Kızılay Şubesinin hastaneye 60 bin adet eldiven bağışı nedeniyle yaptığı teşekkür konuşmasında kamuoyunun Covid-19 pandemisinin hızına dikkat çekmek için hastanesinde Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım yataklarının doluluk oranının yüzde 100 yaklaştığı şeklinde bir açıklama yapmıştır. İl genelinde Covid-19 hastaları için ayırdığımız yatakların doluluk oranı yüzde 100 değildir. Kamu, üniversite ve özel hastaneler uyumlu bir iş birlikteliğiyle pandemi ile mücadeleyi yürütmekte olup bugüne kadar hiçbir Covid-19 hastası yoğun bakımda yer olmadığı için il dışına sevk edilmek zorunda kalınmamıştır. Vatandaşlarımızın kurallara uyumu ve sağlık çalışanlarımızın öz verisiyle bu salgını en az hasarla atlatacağımıza inancımız tamdır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması
İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması
İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Zonguldak, 20 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması - Son Dakika


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