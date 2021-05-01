İl Salgın Denetim Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

İl Salgın Denetim Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi
01.05.2021 11:29
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Salgın Denetim Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Salgın Denetim Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.
Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte İl Salgın Denetim Merkezi Yöneticisi Hayri Demirel ve denetim ekiplerini kabulünde, özveriyle çalışan ekiplerin, insan hayatını koruyabilmek adına görev yaptıklarını dile getirdi. Vali Şentürk, ortak hassasiyet ve tedbirlerle korona virüsten korunabileceğini vurgulayarak, tam kapanma kurallarının kararlılıkla uygulanacağını, suiistimallere müsaade edilmeyeceğini söyledi. - BİLECİK
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