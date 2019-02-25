Son Dakika Haberleri: İl Seçim Kurulu'ndan Çalkaya Kararı

İl Seçim Kurulu'ndan Çalkaya Kararı

33 dakika önce

İZMİR'de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın beklediği karar, İl Seçim Kurulu'nca verildi.

İl Seçim Kurulu'ndan Çalkaya Kararı, System.String[]
İZMİR'de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın beklediği karar, İl Seçim Kurulu'nca verildi. Çalkaya'nın durumunu görüşen kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığına karar verdi.

CHP'li Balçova Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın, adaylığına yönelik itiraz, İl Seçim Kurulu'nda görüşüldü. İlçe seçim kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Çalkaya'dan, istediği 'Memnu hakları iadesi' belgesine itiraz edildi. Çalkaya'nın itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, kararını verdi. Kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığı konusunda karar kıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:28 Kaynak: DHA

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