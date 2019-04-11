Son Dakika Haberleri: İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı Yapıldı

İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı Yapıldı

15 dakika önce

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Nisan Ayı Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Nisan Ayı Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı; kentte oynanacak olan TFF 3. Lig, BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor'un müsabakalarını oynayacağı Gazi Stadyumu'nun son durumunun değerlendirilmesi, Kapadokya Göremespor'un müsabakalarını oynayacağı 3 No'lu Çim Sahanın son durumunun değerlendirilmesi ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabakaları ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesinin ardından sona erdi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çınar, İdari ve Spor Güvenlik Sorumlusu Serdar Yılmaz ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:12 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel
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