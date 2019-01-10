İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı

Kayseri'de 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde yapılacak olan spor müsabakalarında alınacak tedbirlerin ayrıntılı olarak görüşülerek karara bağlandığı İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

Kayseri'de 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde yapılacak olan spor müsabakalarında alınacak tedbirlerin ayrıntılı olarak görüşülerek karara bağlandığı İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.



Valilik toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, profesyonel liglerde mücadele edecek kulüp temsilcileri, ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ve stadyum yöneticileri katıldı.



Toplantıda Kayseri'de 2019 yılı içerisinde yapılacak spor müsabakalarının etkin güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi, geçmiş yıllarda dikkate alınarak müsabaka alanlarında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesi, müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler değerlendirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



Vali Günaydın, 2018 - 2019 sezonu içerisinde yapılacak müsabakalarla ilgili alınması gereken tedbirlerin müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde titizlikle uygulanacağını belirterek, huzur kenti Kayseri'de yeni sezonun sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getireceklerini ifade etti.



Vali Günaydın ayrıca, sporcular, yöneticiler ve seyirciler başta olmak üzere, müsabakalarla ilgili görev alacak bütün personelin yaşanabilecek tatsız olayların önüne geçilmesi açısından gereken sağduyu ve hassasiyeti göstermelerini istedi.



Vali Şehmus Günaydın son olarak, 2018-2019 sezonunda mücadele edecek profesyonel ve amatör takımlara başarılar dileyerek, kazasız belasız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.



İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kayserispor yetkilileri tarafından yapılan sunumun ardından gün-deminde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

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