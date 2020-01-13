İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı

6 saat önce

Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu merkez ilçelerinde oynanacak olan profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında alınacak tedbirlerin ayrıntılı olarak görüşülerek karara bağlandığı İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı, System.String[]

Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu merkez ilçelerinde oynanacak olan profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında alınacak tedbirlerin ayrıntılı olarak görüşülerek karara bağlandığı İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerimizin temsilcileri katıldı. Toplantıda 14 Ocak 2020 Salı günü Hes Kablo Kayserispor- Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Spor müsabakalarının, sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Vali Günaydın, "Profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.


İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, yapılan sunumun ardından gündeminde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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