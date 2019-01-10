İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte 2019 yılı içerisinde yapılacak spor müsabakalarında etkin güvenliğin sağlanması üzerinde duruldu.
Geçmiş yıllarda dikkate alınarak müsabaka alanlarında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesi, müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler değerlendirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Günaydın, huzur kenti Kayseri
'de yeni sezonun sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getireceklerini ifade etti.
Sporcular, yöneticiler ve seyirciler başta olmak üzere müsabakalarla ilgili görev alacak bütün personelin yaşanabilecek tatsız olayların önüne geçilmesi açısından gereken sağduyu ve hassasiyeti göstermelerini isteyen Günaydın, kazasız belasız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kayserispor
yetkilileri tarafından yapılan sunumun ardından gündeminde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.
Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, İl Jandarma
Komutanı Albay Hüseyin Bekmez
, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, profesyonel liglerde mücadele eden kulüp temsilcileri, ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ve stadyum yöneticileri katıldı.