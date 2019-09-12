Son Dakika Haberleri: İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
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İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

1 saat önce

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Eylül ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Nevşehir İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu Eylül ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Nevşehir Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Nevşehir Belediye spor ve Kapadokya Göremespor fikstürlerinin değerlendirilmesi, Eylül ayında oynanacak müsabakalar, 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile alınacak tedbirler görüşüldü.


İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Kadir İnanan ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Kapadokya, Nevşehir, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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