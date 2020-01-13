İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

7 saat önce

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Salonundaki toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da oynanacak profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında alınacak tedbirler ayrıntılı olarak görüşülüp karara bağlandı.

İlgili kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 14 Oca'ta Hes Kablo Kayserispor- Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu.

Spor müsabakalarının, sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Vali Günaydın, takımlara başarılar diledi.

Kocasinan, Melikgazi, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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