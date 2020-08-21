Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan İl Spor Merkezleri kayıtları başladı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu yıl İl Spor Merkezlerinde eğitim Covid-19 önlemleri ile yapılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 12'si engelli olmak üzere 35 branşta eğitim alacak. 2020 yılı İl spor merkezine kayıtları, Merkez Spor Salonunda il spor merkezleri kayıt bürosunda yapılacak. Tüm branşlara 05 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecektir. Yüzme branşı aylık 75 TL olarak açıklanırken, diğer branşlar ücretsiz gerçekleşecektir" denildi.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine katılan öğrencilerden Yüzme kursları için ücret talep edilmeyeceğine dikkat çekilirken, "Ayrıca 12 branşta engelli çocuk ve gençlere de ayrı gruplar oluşturmak üzere branşlar açılacaktır. İl Spor Merkezlerinin açılış töreni bu yıl yapılmayacaktır. Yaz Spor Okullarında açılacak branşlar ise: Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, İzcilik, Judo, Karate, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme Fitness, Yüzme, Bedensel Engelliler Atletizm, Bedensel Engelliler Badminton, Bedensel Engelliler Yüzme Atletizm, İşitme Engelliler Atıcılık, İşitme Engelliler Taekwondo, İşitme Engelliler Güreş, İşitme Engelliler Badminton, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Görme Engelliler Yüzme, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Atletizm ve Özel Sporcular Voleybol" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin velileri ile birlikte kayıt bürosuna ile birlikte gelerek kayıtlarını yapabilecekleri kaydedildi. - MALATYA