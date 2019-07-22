Son Dakika Haberleri: İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar başladı
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İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar başladı

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ederken, futbol antrenmanları ve kayıtları başladı.

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Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ederken, futbol antrenmanları ve kayıtları başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız yapılan bu antrenmanların ve il spor merkezlerinin gençlere faydalı olduğunu söyledi. Yıldız, "İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri hakkında bilgilendirme çalışmalarımızı devam ettirirken bir yandan da il spor merkezlerimizde antrenmanlarımızı yapmaya ve kayıtlarımızı almaya başladık. Faydalı olduğunu ve olacağını düşündüğümüz spor merkezlerimize herkesi bekliyoruz. Sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Aslan Yıldız, Bilecik, Futbol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
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