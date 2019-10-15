Son Dakika Haberleri: İl Tarım Müdürlüğü bir başarıya daha imza atıyor
Son Dakika Yaşam İl Tarım Müdürlüğü bir başarıya daha imza atıyor

İl Tarım Müdürlüğü bir başarıya daha imza atıyor

2 saat önce

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan '2019 Yılı Erasmus + Programı, Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar' faaliyeti kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sunduğu proje onaylandı.

İl Tarım Müdürlüğü bir başarıya daha imza atıyor, System.String[]

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan '2019 Yılı Erasmus + Programı, Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar' faaliyeti kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sunduğu proje onaylandı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğümüzün bu projesi; Türkiye genelinde sunulan 233 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar arasında içerik değerlendirilmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanların değerlendirmesine tabi tutulmuş olup, yeterli asgari puanı sağlayan ve azami hibe desteği ile kabul edilen 35 projeden biri olmuştur. İl Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay tarafından hazırlanan "Investigation of Traditional Cheese Production Tecnology and Standards in the Light of European Union - BestCHEESE isimli projenin AB Ortakları İtalya, Slovenya, Slovakya olurken yerel ortağı Ankara Üniversitesi'dir. Proje kapsamında 5 adet ülkelerarası toplantı yapılacaktır. Müdürlüğümüzün hazırlayıp AB'nin kabul ettiği 3'üncü Erasmus projemizin, ülkemiz ve ilimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Avrupa Birliği, Erasmus, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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