Son Dakika Haberleri: İl Tarım Müdürlüğü'nden 'Ispanak zehirlenmesi' iddiası ile ilgili açıklama
Son Dakika Güncel İl Tarım Müdürlüğü'nden 'Ispanak zehirlenmesi' iddiası ile ilgili açıklama

İl Tarım Müdürlüğü'nden 'Ispanak zehirlenmesi' iddiası ile ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır.

İl Tarım Müdürlüğü'nden 'Ispanak zehirlenmesi' iddiası ile ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır." açıklaması yaptı.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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