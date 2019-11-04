İl Tarım Müdürlüğü'nden 'Ispanak zehirlenmesi' iddiası ile ilgili açıklama
6 saat önce
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır." açıklaması yaptı.
(İHA)
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