Son Dakika Haberleri: İl Tarım Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi

İl Tarım Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi

4 dakika önce

Sivas İl Tarım Müdürlüğü personeline "Yangın Önleme ve Korunma" eğitimi verildi.

İl Tarım Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi, System.String[]
Sivas İl Tarım Müdürlüğü personeline "Yangın Önleme ve Korunma" eğitimi verildi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitim görevlisi Ömer Çakmak, İl Tarım Müdürlüğü konferans salonunda, müdürlük personeline eğitim verdi.

Çakmak, toplumun normal hayat ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek ve kontrolsüz olarak gerçekleşen yangın olayları, önleme tedbirleri, müdahale yöntemleri ve korunma yolları hakkında personele bilgiler aktardı.

Eğitime, İl Müdürü Seyit Yıldız, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:24 Kaynak: AA

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