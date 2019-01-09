İl Tarım Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi

Sivas İl Tarım Müdürlüğü personeline "Yangın Önleme ve Korunma" eğitimi verildi.

Sivas İl Tarım Müdürlüğü personeline "Yangın Önleme ve Korunma" eğitimi verildi.



İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitim görevlisi Ömer Çakmak, İl Tarım Müdürlüğü konferans salonunda, müdürlük personeline eğitim verdi.



Çakmak, toplumun normal hayat ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek ve kontrolsüz olarak gerçekleşen yangın olayları, önleme tedbirleri, müdahale yöntemleri ve korunma yolları hakkında personele bilgiler aktardı.



Eğitime, İl Müdürü Seyit Yıldız, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi

Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi

Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu