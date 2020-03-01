İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin'den Başkan Akay'a Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin'den Başkan Akay'a Ziyaret - Son Dakika

İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin'den Başkan Akay'a Ziyaret

6 saat önce

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin yansımaları ve çiftçi üzerindeki olumlu etkileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin'den Başkan Akay'a Ziyaret, System.String[]

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin yansımaları ve çiftçi üzerindeki olumlu etkileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.


Başkan Akay ile Kayseri Şeker'in sürdürülebilir tarım politikaları, gelecek dönem hedefleri, toprakların korunması, sulama ve enerji konuları ile sözleşmeli hayvancılık konularında istişarelerde bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan çiftçi eğitim seminerlerinin üretici üzerinde olumlu etki bırakmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'e sektöre, tarıma, çiftçiye verdikleri destek ve ziyaretleri için teşekkür etti. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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