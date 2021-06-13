Üye Girişi
İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır" - Son Dakika

İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır"

13.06.2021 10:13

İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır" Tarım ve Orman Bakanlığı toplumda sağlıklı ve bilinçli gıda tüketimi için gıda okur yazarlığını önemsiyor.

İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır"

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı toplumda sağlıklı ve bilinçli gıda tüketimi için gıda okur yazarlığını önemsiyor. Toplumda gıda okur yazarlığının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin güvenilir gıda bilincine sahip olması için uyarıyor.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Bakanlık olarak gıda okuryazarlığını çok önemsediklerini belirterek, "Gerçekten toplum içerisinde gıda okuryazarlığı konusunda vatandaşların bilinçli olması gerek, okuryazarlığı nedir diye ifade edersek, tüketicilerin güvenilir gıda bilinci içerisinde sağlıklı beslenmeleridir. Günlük gıda tüketimini planlayabilme amaçlanmalı. Bu doğrultuda gıda ve beslenme bilgilerinin yer aldığı etiket bilgilerini doğru okuyabilmek, bu ürünleri analiz edebilmek, yeterli ve dengeli beslenme için bunun değerlendirme ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmak, yani bunları insanların kendileri bir davranış biçimi haline getirmelerini sağlamaktır. Buna da gıda okuryazarlığı diyoruz. Daha kısa ifade edecek olursak ürünün etiket bilgilerini okuyabilme alışkanlığına ne diyoruz gıda okuryazarlığı diyoruz" diye konuştu.

Akar, gıda israfının önüne geçilmesinin de önemli olduğuna dikkat çekerek, "Şöyle örnek verirsek her gıdanın üzerinde son tüketim tarihi vardır, yine her gıdanın üzerinde bir de tavsiye edilen tüketim tarihi bulunmaktadır. Son tüketim tarihi o gıdanın o tarihten sonra tüketilmemesi gerektiği anlamını taşır. Bu özellikle de et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerini daha çok kapsar. Bir üründe tavsiye edilen tüketim tarihi ise üretimi yapılan ürünün ambalajında, üretim yapısında bozulma, ürünün yırtılmasında sorun yoksa o ürün o tarihten sonra da tüketilebilir anlamını taşır" dedi.

Gıda ürünlerinde gıda israfının önüne geçilmesi için üretim ve tüketim ürünlerinin iyi okunması gerektiğini anlatan Akar daha sonra şunları söyledi:

"Bu da gıda okuryazarlığının iyi okunması şart, vatandaşın bu konudaki durumu konusunda çeşitli eğitimler veriyoruz. Bunun en önemli ayağı ise küçük yaşlarda bu bilinci sağlamak. Hatta okullarda çocuklara yönelik gıda eğitim konularında bilgilendirme yapılıyor. Bizlerin tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır. Rafta veya kasada fiyat farkları bundan kaynaklanıyor. Örnek verirsek marketlerde 5 liraya alınan bir sütün fiyatı 5 lira, bir başka sütün fiyatı 7 lira, bunu da etiket bilgilerini okursak fiyat farkının nereden kaynaklandığını iyi biliriz. En azından ne ürün aldığımız bilmiş oluyoruz. Bizlerin tüketicilerimizden isteğimiz gıda alırken mutlaka etiket bilgilerine dikkat etmeleridir" şeklinde konuştu.

İl Tarım Müdürü Osman Akar: Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır
İl Tarım Müdürü Osman Akar: Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır
İl Tarım Müdürü Osman Akar: Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır
İl Tarım Müdürü Osman Akar: Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır

Osman Akar, Erzurum, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İl Tarım Müdürü Osman Akar: 'Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar 11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı 11:32 Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti 11:03 Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti
Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu 10:23 Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti 09:25 Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi 09:18 Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu 23:19 Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Tepki çeken 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık

Son Dakika Haberleri
11:55 Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor
11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu
11:37 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri
11:31 Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı
11:16 Whatsapp'tan yeni sınırlama! Bir mesaj yalnızca 5 kere iletilebilecek
11:15 Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor
10:54 Şenol Güneş futbolculara patladı: Kaldırın artık şu başınızı
10:48 Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı
10:41 Canlı yayında tepki çeken aşı sözleri! Prof. Dr. Ersan Şen: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın
10:41 Cinsiyeti öğrenildi! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kız bebekleri olacak
Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor         
11:55
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri         
11:38
Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor         
11:15
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı         
10:49
Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı         
10:09
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 12:00:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement