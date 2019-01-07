İl Tarım Müdürü Özen, 'Yılın Bürokratı' Seçildi
1 saat önce
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya'ya yapmış olduğu katkılarından dolayı Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu tarafından 'Yılın bürokratı' seçildi.
Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya'ya yapmış olduğu katkılarından dolayı Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu tarafından 'Yılın bürokratı' seçildi. İl Müdürü Mustafa Özen'e ödülü Uluslararası Şehirler Derneği Genel Başkanı Bülent Yüksel tarafından verildi
İl Müdürü Mustafa Özen " Ekip olarak dur durak bilmeden çalışmaya ve bu kent için, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Antalya markasına ve insanına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu değerli ödülü kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Çünkü başarı tek kişi ile değil bir ekiple elde edilebilir. Bizde ekip olarak bu başarıyı yakalıyoruz. Bu ödül ile sadece kurumumuz değil Antalya tarımı da ödüllendirilmiş oldu. Uluslararası Şehirler Derneğine bu anlamlı ödül icin teşekkür ederim"dedi - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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