Son Dakika Haberleri: İl Tarım Müdürü Sarıkoca, Malkara'da Çiftçilerle Buluştu

İl Tarım Müdürü Sarıkoca, Malkara'da Çiftçilerle Buluştu

49 dakika önce

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Malkara'nın Ballı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım Müdürü Sarıkoca, Malkara'da Çiftçilerle Buluştu, System.String[]
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Malkara'nın Ballı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Üretici ziyaretlerini aralıksız sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürü Sarıkoca'nın bu kez durağı Ballı oldu. Sarıkoca, Mahalle Muhtarı Şerif Keskin ve mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya geldi.

Toplantıda hayvancılık ve bitkisel üretim ile ilgili bilgi alışverişide bulunuldu, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları ve desteklemeler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:29 Kaynak: İHA

Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ, Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak

Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:18:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Tarım Müdürü Sarıkoca, Malkara'da Çiftçilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]