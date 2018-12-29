İl Tarım Müdürü Sarıkoca, Malkara'da Çiftçilerle Buluştu
49 dakika önce
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Malkara'nın Ballı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.
Tekirdağ
İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca
, Malkara
'nın Ballı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.
Üretici ziyaretlerini aralıksız sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürü Sarıkoca'nın bu kez durağı Ballı oldu. Sarıkoca, Mahalle Muhtarı Şerif Keskin
ve mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya geldi.
Toplantıda hayvancılık ve bitkisel üretim ile ilgili bilgi alışverişide bulunuldu, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları ve desteklemeler aktarıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:29 Kaynak: İHA
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