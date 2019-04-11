Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 47 Bin Fidan Dağıttı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 47 Bin Fidan Dağıttı

16 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Parazitoitlerin Doğal Ortamlarının Artırılması amacıyla ilçelere fidan dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 47 Bin Fidan Dağıttı, System.String[]
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Parazitoitlerin Doğal Ortamlarının Artırılması amacıyla ilçelere fidan dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce her yıl yapılan süne sürveylerinde binlerce dekar alanda süne yoğunluğu mücadele eşiğinde tespit edilerek ilaçlama ilanı veriliyor. Doğadaki süne yoğunluğunun düşürülmesinde doğal düşmanların da büyük etkisi bulunduğunu ifade eden yetkililer, "Sünenin doğal düşmanlarından olan yumurta parazitoitleri, doğada hayatlarının devamı ve beslenmeleri için çiçekli ağaçlara ihtiyaç duymaktadır. Müdürlüğümüzce parazitoitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden, Müdürlüğümüze 11.290 adet Akçaağaç, 5000 adet atkestanesi, 10.000 adet dişbudak, 10.300 adet ceviz, 1.022 adet ağaç hatmi, 5460 adet mazı, 4000 adet (karaçam, sedir, saplı meşe karışımı) olmak üzere 47.072 adet fidan tahsis edildi" dedi.

Yetkililer, tahsis dilen fidanların 14 ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:29 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 47 Bin Fidan Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]