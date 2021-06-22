Üye Girişi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Duyurusu (Anız ve Anız Yakmanın Zararları) - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Duyurusu (Anız ve Anız Yakmanın Zararları)

22.06.2021 17:04
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Duyurusu (Anız ve Anız Yakmanın Zararları), System.String[]

ANIZ VE ANIZ YAKMANIN ZARARLARIİlimizde Hasat sezonu başladı.

ANIZ VE ANIZ YAKMANIN ZARARLARI

İlimizde Hasat sezonu başladı. Hasadı yapılan ürünlerde anızları yakmayalım.

Anız, toprak içinde kalan bitki kökü, nadasa bırakılmaksızın ekilen tarla, mısır sapı, biçilmeden toprakta kalan saplar, tarla sınırındaki otlar, biçilen ekinin tarlada kalan sapına verilen addır.

Hububat hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü, bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde, anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyonlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır. Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir.

Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

1- Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir.

2- Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

3- Anız yakılması su ve rüzgar erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgar ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

4- Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır. Anız yangınlarına engel olmak amacıyla; biçerdöverle hububat hasadı, toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır, böylece kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir veya sanayide kağıt ve karton yapımında kullanılabilir. Namlu denilen bu sap ve saman tarladan uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan anız sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenir. Toprak işlemesiz tarım yapılarak tohum doğrudan anıza ekilebilir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, anız yakanlara idari para cezası verilmektedir. Ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu ceza beş kat arttırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21. 06. 2021

Orman Yangınları, Bitki, Tarım, Hasat, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Duyurusu (Anız ve Anız Yakmanın Zararları) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti 17:46 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti CHP'li belediye başkanı korku dolu anlardan bahsetti: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu 17:45 CHP'li belediye başkanı korku dolu anlardan bahsetti: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı 17:35 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi 16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı 16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC 16:08 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi 16:06 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:44 CHP'li belediye başkanı korku dolu anlardan bahsetti: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
16:34 Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı         
17:47
Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi         
17:45
Gedson Fernandes'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı Gedson Fernandes'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı         
17:44
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak         
17:34
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor         
16:46
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 17:53:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Duyurusu (Anız ve Anız Yakmanın Zararları) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement