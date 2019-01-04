İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Personel Konseyi Oluşturulacak

Eskişehir
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
, müdürlük çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda, personel konseyi oluşturulacağını açıkladı.
İl Müdürü Sever başkanlığında düzenlenen toplantıya il müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri ile müdürlükte görevli personeller katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Sever, toplantıda yaptığı konuşmada, "Devlet vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla üreticilerimize, güler yüzlü ve tatlı dilli olarak hizmet verilmesi, inanç, kültür ve etnik yapıya bakılmaksızın, ayrımcılık yapmadan işlerinin çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Sever, en kısa sürede personel konseyi oluşturulacağını ve bu sayede hem personelin sorunlarının tespit edilerek hızlı bir şekilde çözüleceğini ve ortak akıl çerçevesinde diğer tarım paydaşlarıyla birlikte personellerin bilgi ve tecrübesinden de faydalanılacağını belirtti.
Konuşmanın ardından yapılan karşılıklı soru-cevap bölümüyle toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR