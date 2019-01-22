Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Akşam Sohbetleri Devam Ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Akşam Sohbetleri Devam Ediyor

19 dakika önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesinde üreticilere çorba ve boza ikram edilerek sohbet toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Akşam Sohbetleri Devam Ediyor, System.String[]
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesinde üreticilere çorba ve boza ikram edilerek sohbet toplantısı düzenlendi.

Bahçecik Mahallesinde düzenlenen toplantıya, Alpu Kaymakamı Ömer Özbay, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, ilçe ve şube müdürlerinin yanı sıra teknik personel ile çok sayıda üretici katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever toplantıda yaptığı konuşmada, eskiden köy odaları ve kahvehanelerinde yapılan sohbetleri hatırlatmak ve devlet vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla bu toplantı düzenlendiğini söyledi. Soğuk ve karlı kış gecelerinde çorba ve geleneksel Eskişehir Bozası ikram edildiğini belirten Sever, üreticiler ile bir arada bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürü Sever, tarımsal desteklemelerle ilgili Eskişehir çiftçilerine 2018 yılında bitkisel üretim desteklemesi olarak 120 milyon TL, hayvancılık desteklemesi olarak 35 milyon TL ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 30,5 milyon TL olmak üzere toplam 185,5 milyon TL destekleme ödemesi yapılmasının planlandığını aktardı. 2018 yılında, 18 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, bitkisel üretim desteklemesi olarak 41 milyon TL, hayvancılık desteklemesi olarak 9,8 milyon TL ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 30,5 milyon TL olmak üzere toplam 81,3 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını belirten İl Müdürü Sever, tarımsal destekleme ödemelerinin de halen devam ettiğini ifade etti.

Toplantı karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Yaşam
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