Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Küçükbaş Hayvan Sayımları Devam Ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Küçükbaş Hayvan Sayımları Devam Ediyor

36 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün küçükbaş hayvan sayımları Pınarbaşı ilçesinde devam etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Küçükbaş Hayvan Sayımları Devam Ediyor, System.String[]
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün küçükbaş hayvan sayımları Pınarbaşı ilçesinde devam etti.

Pınarbaşı İlçesinde 2018 yılı sonu itibari ile toplamda 162 bin küçükbaş, destekleme kapsamında anaç koyun keçi olarak da 80 bin civarında hayvan bulunuyor. Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Kapsamında; 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemesi müracaatları 1 Eylül -2 Kasım 2018 tarihlerinde alındı.

İlçede, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanı teknik personelleri tarafından koyun keçi sayımı yapılıyor. Destekleme kapsamında tespit işlemleri zorlu kış şartları altında hızlı ve etkin bir şekilde yürütülüyor.

Yetkililer, "İlçemize bağlı mahalleler gezilerek destekleme başvurusu yapan işletmeler destek kapsamına alınmakta ve hayvan başına 25 TL destek ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kış dönemi olması sebebiyle kurumumuz veteriner hekimleri tarafından üreticilerimize bakanlığımız desteklemeleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve bakımı, kuzulama dönemi bakımları gibi konularda eğitim verilmektedir" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

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