Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete girdi
Son Dakika Güncel İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete girdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete girdi

36 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni ile hizmete girdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete girdi, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni ile hizmete girdi.


Cumartesi günü düzenlenen toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplu açılış töreninde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan toplam 136 ofis bulunan hizmet binası da hizmete girdi. 9 bin 917 metrekare alana sahip olan yeni hizmet binası ile il ve merkez ilçe müdürlüklerini aynı kampus alanı içinde vatandaşa hizmet verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "12 milyon 498 bin TL'ye mal olan hizmet binamız hem çalışan personelimizin çalışma ortamlarında iyileştirme, hem de hizmet kalitesinin arttırılmasında büyük etken olacaktır. Yeni hizmet binamızda tesis edilen Soğuk Hava depoları, Ambar ve Arşiv alanları ile hizmetler çok daha etkin ve verimli şekilde yürütülecektir" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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