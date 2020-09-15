İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri satan yerleri denetledi - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, su ürünleri perakende satış yerlerini yönelik olarak yapılan denetimlere bizzat katıldı. Denetimlerde boy yasağını ihlal eden 3 işletmeye 15 bin TL para cezası kesildi.

Su ürünleri av sezonunun açılması ile birlikte Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından göl, baraj gölü, nehir gibi istihsal sahaları ile su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetim faaliyetleri arttırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen su ürünleri satış yerleri denetimine, İl Müdürü Mustafa Şahin de katıldı. Denetimler çerçevesinde işletmelere 1380 sayılı kanun çerçevesinde gerekli uyarılar yapıldı ve dikkat edilmesi gereken hususlar izah edildi.

Denetimler sonucunda; su ürünleri boy yasağını ihlal eden 3 işletmeye toplam 15.000 TL idari para cezası uygulanarak, uygunsuz ürünlere el konuldu. - KAYSERİ