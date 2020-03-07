İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Küresel Grip Salgını bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Küresel Grip Salgını bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Küresel Grip Salgını bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurum personellerine yönelik 'Küresel Grip Salgınıyla' bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Küresel Grip Salgını bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurum personellerine yönelik 'Küresel Grip Salgınıyla' bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Dünya'da etkisini günden güne arttıran korona virüsü nedeniyle Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda korunma yolları, toplu yerlerde davranış şekilleri, hijyen tedbirleri ve hastalığın bulaşması halinde alınacak önlemler anlatıldı.


"Pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak mümkündür"


Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, "Zaman zaman influenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yeni bir tipte influenza virüsü ortaya çıkmaktadır. Bu durum, virüsle daha önce hiç teması olmayan, virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının hastalanmasına neden olmakta ve büyük çapta salgınlara yol açabilmektedir. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli gösteren bu hastalıklar, devlet ve toplum için yaşamsal öneme sahip faaliyetleri ve toplum yaşamındaki olağan akışı etkilemektedir. Buna bağlı olarak zorluklara ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Küresel Grip Salgını (Pandemi) kapsamında ilimizde 'Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı' hazırlanmıştır. Virüsle ilgili aşının henüz bulunmadığı dönemde, enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak, enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde etkilenecek olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak mümkündür. Bu bağlamda müdürlüğümüz, merkez ve Kütahya yolu hizmet binalarında tüm çalışanlarımıza yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarımız Yavuz Korkmaz ve Halil Karadağ tarafından korunma yolları, toplu yerlerde davranış şekilleri, hijyen tedbirleri, bulaşması halinde alınacak önlemler, müdürlüğümüzde küresel grip salgını öncesi ve sonrasında alınacak tedbirlere ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlendi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Emine Sever, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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