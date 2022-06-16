Bayazıt, kanola da yüksek olan hasarın ayçiçeği ve buğdaylarda az olduğunu dile getirdi.

Kentte, son günlerde bazı bölgelerde etkili olan dolu nedeniyle buğday, kanola ve ayçiçeği ekili tarlalarında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Azatlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt doludan zarar gören köyleri ziyaret etti - Son Dakika

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