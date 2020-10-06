Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi - Son Dakika

Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçesinde Muharremşah ve Basat Köylerinde çiftçiler ile toplantı yaptı.

Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçesinde Muharremşah ve Basat Köylerinde çiftçiler ile toplantı yaptı.

Çaycuma İlçesi Muharremşah Köyünde Muhtarlığı ziyaret eden Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ile Çaycuma Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, köy muhtarı Hüseyin Kuğumcu ve vatandaşlarla tarım ve hayvancılık konularında toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Il Müdürü Cemalettin Çataklı, "İlimiz genelinde çiftçilerimiz küçük ölçekli işletmelerde tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Bu durumun bir çok konuda sorun oluşturduğu bir gerçektir. Biz de devlet imkanını seferber ederek sorunları giderme gayreti içindeyiz. Bu yüzden vereceğimiz destekle üretimi artırma, çiftçiliği geliştirme amacı taşıyoruz. Dağıtımını yapacağımız buğday, yonca, Reygras tohumu ile ceviz, kestane, fındık ve Trabzon hurması fidanları ile bahçeler kurumayı teşvik edeceğiz. Sizlerden gayret bekliyoruz. Bu tür talebi olan vatandaşlarımız İlçe Müdürlüğüne başvurduklarında gereken yardım yapılacaktır. Ayrıca Çaycuma da aralık ayında İşkur İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile açacağımız Arıcılık ve Meyvecilik kursları ile çiftçilerimizin eğitimini planlıyoruz" dedi.

Katılım sağlayan çiftçilerin sorularına cevap verildi. Daha sonra Basat Köyünde Yusuf Inamoğlu'na ait seralarda incelemelerde bulunuldu. İşletme hakkında bilgi alan İl Müdürü Cemalettin Çataklı, "Çiftçimiz bilinçli bir tarım yapıyor. Seraları bakımlı, emek harcandığı belli, ürünleri gayet güzel. Bu nedenle kendisini tebrik ediyorum. Bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi
Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi
Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi
Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi

Zonguldak, Çaycuma, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi
Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı         
22:56
Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı         
22:14
Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı         
21:46
Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor         
21:00
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor         
09:17
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 23:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei