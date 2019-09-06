Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürü Özen: "Hedef 100 bin öğrenci"
Son Dakika Güncel Haber

İl Tarım ve Orman Müdürü Özen: "Hedef 100 bin öğrenci"

12 dakika önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Yaz tatili vesilesiyle ara verdiğimiz eğitimlere yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla devam edeceğiz.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özen:

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Yaz tatili vesilesiyle ara verdiğimiz eğitimlere yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar 100 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenliği bilincini aşılamak için başlatılan eğitim hamlesinde 2019 yılında hedef 100 bin öğrenciye ulaşmak. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, il müdürlüğü olarak gıda güvenliğini sağlamanın birinci koşulunun eğitimden geçtiğine inandıklarını belirtti. Bu kapsamda 7'den 70'e tüm Antalyalılara eğitimler vermeye ve onları gıda güvenliği konusunda bilgilendirmeye devam ettiklerini dile getiren Özen, "Gıda güvenliğinin sağlanması, tarladan sofraya sağlık bir gıda zinciri oluşturulması için bilinçli bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Antalya'da 19 ilçede başlattığımız eğitim hamlesi ile 2019 yılın ilk 6 ayında 367 okulda işin uzmanları tarafından 45 bin öğrenciye gıda güvenliği, hijyeni, etiket okuma alışkanlığı ve bilinçli tüketici olmayı anlatan eğitimler verdik. Yaz tatili vesilesiyle ara verdiğimiz eğitimlere yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar 100 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İl müdürlüğü olarak hazırlıklarımızı tamamladık ve sevgili öğrencilerimiz ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu vesile ile yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var
Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürü Özen: "Hedef 100 bin öğrenci"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]