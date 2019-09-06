İl Tarım ve Orman Müdürü Özen: "Hedef 100 bin öğrenci"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Yaz tatili vesilesiyle ara verdiğimiz eğitimlere yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar 100 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenliği bilincini aşılamak için başlatılan eğitim hamlesinde 2019 yılında hedef 100 bin öğrenciye ulaşmak. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, il müdürlüğü olarak gıda güvenliğini sağlamanın birinci koşulunun eğitimden geçtiğine inandıklarını belirtti. Bu kapsamda 7'den 70'e tüm Antalyalılara eğitimler vermeye ve onları gıda güvenliği konusunda bilgilendirmeye devam ettiklerini dile getiren Özen, "Gıda güvenliğinin sağlanması, tarladan sofraya sağlık bir gıda zinciri oluşturulması için bilinçli bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Antalya'da 19 ilçede başlattığımız eğitim hamlesi ile 2019 yılın ilk 6 ayında 367 okulda işin uzmanları tarafından 45 bin öğrenciye gıda güvenliği, hijyeni, etiket okuma alışkanlığı ve bilinçli tüketici olmayı anlatan eğitimler verdik. Yaz tatili vesilesiyle ara verdiğimiz eğitimlere yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar 100 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İl müdürlüğü olarak hazırlıklarımızı tamamladık ve sevgili öğrencilerimiz ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu vesile ile yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA