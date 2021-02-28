İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, 12 hayvanı telef olan besiciyi ziyaret etti - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya Mahallesi'nde ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvanı telef olan Ersoy Doğan'ı ziyaret etti.

Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya Mahallesi'nde dün gece Ersoy Doğan'a ait ahırda yangın çıktı. Yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Doğan başarılı olamayınca 12 büyükbaş hayvanı telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrasında Tomarza ilçesi Kapukaya Mahallesi'ne giden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ersoy Doğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın hakkında bilgi aldı.

Tomarza İlçe Tarım Müdürü ile birlikte incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mustafa Şahin, devlet olarak vatandaşın yaralarını sarmak için gerekenleri yaptıklarını belirtti. Şahin, hayvanları telef olan Ersoy Doğan'a gereken desteğin verileceğini söyledi. - KAYSERİ