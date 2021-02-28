İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den yangında hayvanları telef olan yetiştiriciye ziyaret - Son Dakika

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tomarza ilçesinde çıkan yangında 12 büyükbaş hayvanı telef olan yetiştiriciyi ziyaret etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Şahin, Kapukaya Mahallesi'nde ahırda çıkan yangın sonucu 12 büyükbaş hayvanı telef olan Ersoy Doğan'a ziyarette bulundu.

Şahin, telef olan hayvanlarından dolayı üzüntüsünü belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evin küçük çocuğu tarafından fark edilen olayı Yunus Emre Doğan'dan dinleyen Şahin, "Korkma, devlet olarak her daim yanınızdayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Son günlerde yaşadığımız bu ve benzeri olaylar da gösteriyor ki üretici ve yetiştiricilerimiz TARSİM'in önemini ve gerekliliğini anlayarak ona göre tedbir almalı." ifadelerini kullandı.