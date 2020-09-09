İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Milli tohum üretimini destekliyoruz" - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında desteklenen ve 2018 yılında faaliyete geçen Felahiye ilçesindeki tohumculuk işletmesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında firma sahibi ve üreticilerin de hazır bulunduğu işletmede İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin "Nüfusun hızlı bir şekilde artmasının yanı sıra küresel iklim değişikliğinin de önemli bir etki bıraktığı dünyamızda, istenilen miktar ve kalitede gıda üretiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Tarım sektörünün ve bu sektör içindeki ekonomik ve stratejik bir faaliyet alanı olan tohumculuğun önemi her geçen gün hissedilmektedir. Ülkemizde bitkisel üretimi çeşitlendirme ve bu çeşitleri iç ve dış piyasaya sunma çalışmaları Bakanlığımız ve özel sektörün teşebbüsleri, ayrıca devlet teşvikleri sonucunda Türk tohumculuğunda önemli mesafeler kaydedilmiş ve bu da ticarete yansımıştır. Bu kapsamda tohumluk üretiminde özel sektörün payı; buğdayda yaklaşık %70, arpada %80, bazı yemeklik baklagil türlerinde ise %100 lere varan oranlara yükselmiştir.

İlimizde Bakanlığımızın destekleri ile toplam yaklaşık proje maliyeti 7 milyon TL. olan 5 adet hububat işleme, paketleme ve depolanmasına yönelik işletme kurulmuş ve faaliyetine devam etmektedir. Bu projelerle tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda farkındalık oluşturulmuş ve rekabetçiliğinin arttırılması sağlanmış, bölge çiftçimizin kaliteli, milli ve rekabetçi fiyatlara sahip tohumlara ulaşması hedeflenmiştir" dedi. - KAYSERİ