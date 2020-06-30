İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan çilek ve patates üreticilerine ziyaret - Son Dakika

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'ın çiftçi ziyaretleri devam ediyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, il müdürlüğünce projelendirilerek KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ve 10 çiftçiye toplam 30 dekar alanda çilek yetiştiriciliği imkanı sunan "KOP ile Çilek Yetiştiriyorum" projesinden yararlanan çiftçiler ve patates üreticilerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Çiftçi ziyaretlerinin önemine değinen Yılmaz, "Bu ziyaretlerle amacımız, çiftçimize daha yakın olmak, üretimin her aşamasında destek sunmak ve projelerimizi çiftçilerimizin ve ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek. Bu anlamda ziyaretlerimiz ve diyaloglarımız ile çok yol kat ettik. Bugün de bu anlayışın bir sonucu olan ve ilimiz çiftçisine önemli bir alternatif gelir imkanı sunan çilek yetiştiriciliği projemizde gelinen noktayı ve patates üretimi yapılan alanı yerinde inceledik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kırıkkale'de çiftçilerin ürün çeşitliliği ve alternatif gelir imkanları ile emeğinin tam karşılığını alması için çalıştıklarını kaydetti.