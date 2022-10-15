İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan kadın üreticiye ziyaret - Son Dakika
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İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan kadın üreticiye ziyaret

15.10.2022 18:00
İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan kadın üreticiye ziyaret

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla Bahşılı ilçesinde hayvancılık yapan Sevgi Akgün'ü ziyaret etti.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla Bahşılı ilçesinde hayvancılık yapan Sevgi Akgün'ü ziyaret etti.

Akgün'ün gününü kutlayan Yılmaz, kadın üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Yılmaz, devlet kurumları olarak özellikle kadın üreticilere ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Kadın çiftçilerimizin gıda güvenliğine yaptıkları katkılardan ötürü işletmelerinde ziyaret ederek günlerini kutluyoruz. Bahşılı'da 2018 yılında bakanlığımızın uyguladığı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 5 damızlık düve alan Sevgi hanım, bu zaman zarfında 50 hayvana çıkartmış. Kendilerini tebrik ediyoruz. Desteklerimiz devam edecek."

Yılmaz'a ziyaretide, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Bahşılı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan kadın üreticiye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan kadın üreticiye ziyaret - Son Dakika
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