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İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti

19.07.2021 08:43
İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti, System.String[]

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Kurban Bayramı öncesinde Pazaryeri ilçesinde kurulan kurbanlık pazarını ziyaret etti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Kurban Bayramı öncesinde Pazaryeri ilçesinde kurulan kurbanlık pazarını ziyaret etti.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ile pazara gelerek hayvan satış yerlerinde sağlık ve çevre şartları ile Kovid-19 yönünden alınması gereken tedbirleri denetleyen Yoldaş, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yoldaş, yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle kentte "Kurban Hizmetleri Komisyonu"nun kurban satış ve kurban kesim yerlerinin belirlendiğini aktardı.

Sağlık bakımından satış ve kesim noktalarında denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildiren Yoldaş, "Üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde satışların durumunu ve taleplerini ele aldık. İlimizin daha modern ve üreticilerimizin daha rahat bir ortamda satışlarını gerçekleştirebileceği kurban satış pazarlarına ihtiyaç duyulduğunu gördük. 2021 yılı için ilimizde 5 bin 445 büyükbaş, 24 bin 231 küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer illerden de ilimize kurbanlık hayvan sevkleri olduğundan 2021 yılı Kurban Bayramı için ilimizde kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"HaySag" isimli mobil uygulamayla vatandaşların kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini sorgulayabileceklerine değinen Yoldaş, şunları kaydetti:

"İlimiz ve ilçelerinde geçici kurban kesim yerleri ile geçici kurban satış yerleri kurulmuştur. Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında müdürlüğümüz veteriner hekimlerince denetimler yapılmaktadır. Kurban Bayramı süresince de nöbetçi veteriner hekimlerimiz görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlar ile ilgili her türlü bilgi için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirler. Tüm İslam aleminin, milletimizin, Bilecik halkının, özellikle çiftçilerimizin ve kurum çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah birlik, beraberlik, kardeşlik, barış ve huzur içinde sevdiklerimizle bir bayramı yaşamış oluruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti
İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti
İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti
İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti

Kurban Bayramı, Pazaryeri, Kurban, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, Pazaryeri'ndeki kurbanlık pazarını ziyaret etti - Son Dakika


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