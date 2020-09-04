İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan ahırları yanan çiftçiye ziyaret - Son Dakika

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz günlerde ahırı yanan Sıtkı Turan'ı ziyaret etti.

Yoldaş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte ahırı yanan Turan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gerekli hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirten Yoldaş, aile fertleriyle sohbet etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de belediye olarak gerekli tüm desteği vereceklerini belirtti.