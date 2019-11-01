Son Dakika Haberleri: İl Temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi
Son Dakika Spor İl Temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi

İl Temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi

6 saat önce

Kayseri'de spor federasyonlarına bağlı il temsilcilerine Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi verildi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan etmesi nedeniyle Spor Federasyonlarına bağlı il temsilcilerine Uzaktan Eğitim Konferansı ile Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi verildi. İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde Uzaktan Eğitim Konferansı ile yapılan Eğitime İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Spor Federasyonlarına bağlı İl Temsilcileri katıldı. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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