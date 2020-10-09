İl Temsilcisi Dicle'den altyapı değerlendirmesi - Son Dakika

İl Temsilcisi Dicle'den altyapı değerlendirmesi

09.10.2020 11:29
İl Temsilcisi Dicle'den altyapı değerlendirmesi, System.String[]

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, pandemi sürecinin tüm spor branşlarını olduğu gibi voleybolu da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, pandemi sürecinin tüm spor branşlarını olduğu gibi voleybolu da olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Dicle, "Pandemi yayılma hızının azalması, aşı çalışmalarının olumlu gelişimi, okulların tamamen açılması ile beraber altyapılarda hız kazanacak" dedi.

Voleybolda 1. ve 2. Lig maçlarının bu hafta sonu başlayacağını dile getiren Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, voleybolda altyapı çalışmalarının ise yıl sonundan itibaren yapılabileceğini dile getirdi. Dicle, "Ülkemizi ve Tüm dünyayı etkisi altına alan covit-19 sporda altyapıya engel olmaya devam ediyor voleybolda alt yapılar sağlık bilim kurulunun verdiği kararlar ile TVF nin kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sosyal mesafenin korunması, yaşam/aktivite tarzı değişiklikleri gibi tedbirlerin alınması ve bu konularda farkındalığın oluşmasına yönelik TVF Pandemi Sürecinde Spora Dönüş Kılavuzu yayınladı, 1. Lig ve 2. Liglerimiz 11 Ekim 2020 tarihinde başlayacak" dedi. Altyapı çalışmalarının az katılımlı şekilde yapıldığını ancak bunun tam olarak yıl sonunu bulabileceğini dile getiren Halil Dicle, sözlerini şöyle noktaladı: "İlimizde bazı spor kulüpleri ve spor okullarının 5-6 kişilik gruplar halinde hazırlıklarını yaptıklarını sosyal medyadan takip ediyoruz. Pandemi yayılma hızının azalması, aşı çalışmalarının olumlu gelişimi, okulların tamamen açılması ile beraber altyapılarda hız kazanacaktır. İnşallah yıl sonundan sonra voleybol da altyapı çalışmalarının yapılacağına inanmaktayım, sporlu günlerin aktif bir şekilde yapıldığı günleri göreceğiz." - KAYSERİ

İl Temsilcisi Dicle'den altyapı değerlendirmesi
İl Temsilcisi Dicle'den altyapı değerlendirmesi

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Kayseri, Dicle, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İl Temsilcisi Dicle'den altyapı değerlendirmesi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 12:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Temsilcisi Dicle'den altyapı değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei