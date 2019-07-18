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Il Traditore Filmi

3 saat önce

Il Traditore filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Il Traditore filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Sicilya’da yaşayan Buscetta, genç yaşta mafyaya dahil olur. Yeraltı dünyasından kısa sürede sivrilen Buscetta, birçok kenti egemenliği altına alır. Girdiği karanlık dünyanın iç hesaplaşmaları, Buscetta’nın iki oğlunu, üç yeğenini ve altı akrabasını kaybetmesine neden olur.

Acımasız bir “Baba” olan Tommaso Buscetta’nın bilinmeyen yaşamına odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda Marco Bellocchio oturuyor.


Yönetmen: Marco Bellocchio
Senaryo: Marco Bellocchio, Valia Santella , Ludovica Rampoldi , Francesco Piccolo , Francesco La Licata
Oyuncular: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane , Nicola Calì, Giovanni Calcagno, Bruno Cariello, Bebo Storti , Vincenzo Pirrotta, Goffredo Maria Bruno, Gabriele Cicirello, Paride Cicirello, Elia Schilton, Alessio Praticò, Pier Giorgio Bellocchio, Rosario Palazzolo, Antonio Orlando, Ada Nisticò, Federica Butera, Giovanni Crozza Signoris, Alberto Gottuso, Tatu La Vecchia, Sergio Pierattini, Raffaella Lebboroni, Giuseppe Di Marca
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: The Traitor
Yapımcı Firma: IBC Movie
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İtalya, Fransa, Brezilya, Almanya
Orijinal Dili: İtalyanca, Portekizce, İngilizce
Filmin Süresi: 135 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 13.12.2019

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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