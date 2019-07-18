Il Traditore Filmi

Sicilya’da yaşayan Buscetta, genç yaşta mafyaya dahil olur. Yeraltı dünyasından kısa sürede sivrilen Buscetta, birçok kenti egemenliği altına alır. Girdiği karanlık dünyanın iç hesaplaşmaları, Buscetta’nın iki oğlunu, üç yeğenini ve altı akrabasını kaybetmesine neden olur.
Acımasız bir “Baba” olan Tommaso Buscetta’nın bilinmeyen yaşamına odaklanılan film
in yönetmen koltuğunda Marco Bellocchio oturuyor. Yönetmen:
Marco BellocchioSenaryo:
Marco Bellocchio, Valia Santella , Ludovica Rampoldi , Francesco Piccolo , Francesco La LicataOyuncular:
Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane , Nicola Calì, Giovanni Calcagno, Bruno Cariello, Bebo Storti , Vincenzo Pirrotta, Goffredo Maria Bruno, Gabriele Cicirello, Paride Cicirello, Elia Schilton, Alessio Praticò, Pier Giorgio Bellocchio, Rosario Palazzolo, Antonio Orlando, Ada Nisticò, Federica Butera, Giovanni Crozza Signoris, Alberto Gottuso, Tatu La Vecchia, Sergio Pierattini, Raffaella Lebboroni, Giuseppe Di MarcaFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
The TraitorYapımcı Firma:
IBC MovieYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: İtalya
, Fransa
, Brezilya
, AlmanyaOrijinal Dili:
İtalyanca, Portekizce, İngilizceFilmin Süresi:
135 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
13.12.2019Il Traditore Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.