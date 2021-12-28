İl Trafik Komisyonu Toplantısı, Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
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İl Trafik Komisyonu Toplantısı, Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Yapıldı

28.12.2021 21:25
İl Trafik Komisyonu Toplantısı, Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Yapıldı

İlimizin trafik sorunlarının çözülerek daha yaşanabilir bir şehir haline getirilebilmesi amacıyla Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlimizin trafik sorunlarının çözülerek daha yaşanabilir bir şehir haline getirilebilmesi amacıyla Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunuyla ilin trafik durumu ile yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar detaylı olarak ele alındı. Siirt Belediyesi tarafından yapılan 'İlçe Otogarı faaliyete geçirileceğinden dolayı şehirlerarası ve ilçelere toplu taşıma veren kooperatiflerin güzergahlarının belirlenmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda, kent merkezinde araç yoğunluğunu azaltmak ve şehir içinde trafik akışının daha kolay sağlanabilmesi için çözüm önerileri de görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Hacıbektaşoğlu, 'Siirt kent merkezinde bazı yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığını bu yerlerde en uygun trafik düzenlemesinin yapılarak, yayalar ve araçlar için trafiğin daha güvenli hale getirecek düzenlemeler yapılacağını, şehrimizdeki trafik sorunları en kısa sürede minimum seviyelere çekilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü' söyledi.

İl merkezi ve ilçelerdeki trafiğe ilişkin gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, ilgili kurum müdürleri ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İl Trafik Komisyonu Toplantısı, Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika


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