İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 004 - Son Dakika

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI İli: Kilis

Karar Tarihi: 09. 02. 2021

Karar No: 2021/4

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19) salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek, İlimizde yayılmasına engel olmak ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 05. 02. 2021 tarih ve E-43769797-10. 07. 01-20218459 sayılı yazısı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği İlimiz Valisi Sayın Recep SOYTÜRK başkanlığında okullarda ve eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gündemi ile toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, anılan Kanunun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;

15. 02. 2021 tarihinden itibaren;

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, Tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına, Anılan okullar ve eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin "Covid-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler", "Covid-19 Kapsamında Okul Pansiyonlarında Alınması Gereken Önlemler" ve "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlıkları altında belirlenen kural ve tedbirlere uyularak faaliyette bulunulmasına, Karar vermiştir.