İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İli: Kilis

Karar tarihi: 02. 06. 2021

Karar sayısı: 2021/36

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarih ve 2021/33 sayılı Kararımızla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22. 00-­05. 00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi saat 22. 00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu Başkanlığının ilgi yazıları ile; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü Kilis Merkez İlçeye bağlı Duruca köyünde muhtarlık ara seçimlerinin yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığının 02. 06. 2021 tarih ve 249-9070 sayılı genelgesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği İlimiz Valisi Sayın Recep SOYTÜRK başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72' nci maddeleri uyarınca,

Kilis Merkez İlçeye bağlı Duruca Köyü muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde;

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,

Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,

İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Karar vermiştir.