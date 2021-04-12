İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı - Son Dakika

Diyarbakır'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün kılınacak ilk teravihle idrak edilecek olan ramazan münasebetiyle birtakım tedbirler alındığı bildirildi.

Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği, Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak, ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir. Ramazan ayı ile türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacaktır. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecektir."