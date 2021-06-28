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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27/06/2021 Tarihli ve 116 Sayılı Kararı. - Son Dakika

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27/06/2021 Tarihli ve 116 Sayılı Kararı.

28.06.2021 00:07
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27/06/2021 Tarihli ve 116 Sayılı Kararı., System.String[]

Karar Tarihi: 27. 06. 2021Karar No: 116Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

Karar Tarihi: 27. 06. 2021

Karar No: 116

Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 27. 06. 2021 tarihinde saat 20: 00'da Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR;

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARINA İLİŞKİN;

1. 1- 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05: 00'e kadar sürdürülmesine,

1. 2- 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05: 00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmamasına,

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN;

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2. 1­ Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,

2. 2­ Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilmelerine,

2. 3­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına,

2. 4­ Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş, vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilmesine,

2. 5­ Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerine,

2. 6­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22: 00'de, diğer yerlerde ise saat 21: 00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24: 00'e kadar yapılabilmesine,

2. 7­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili kararlarımızda getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

2. 8­ Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmamasına,

3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/ DÜĞÜNLERE İLİŞKİN;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

3. 1­ STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesine,

3. 2­ Nikah ve Düğün merasimlerinde;

a)Yiyecek/içecek ikramı yapılabilmesine,

b)Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24: 00'e kadar yapılabilmesine,

c)Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösterilerin yapılabilmesine,

d)Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine,

e)Köy ve sokak düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilmesine,

f)Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine,

3. 3­ Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilmesine,

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİNE İLİŞKİN;

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4. 1­ 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,

4. 2­ 65 yaş ve üzeri kişiler ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLERE İLİŞKİN;

5. 1­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili kararlarımızda getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,

5. 2­ Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına,

5. 3­ İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb. ) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınmasına,

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİLERE İLİŞKİN;

6. 1­ Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10: 00-16: 00 mesai uygulamasının sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülmesine,

7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN;

7. 1­ Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31. 05. 2021 tarih ve 8832 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata geçirilecektir;

a) Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilmesine ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının yeterli görülmesine,

b) Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresinin 10 güne düşürülmesine ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılmasına, PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda hareket edilmesine,

c)Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabilmesine, konaklama ücretleri ile bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esasların Valiliğimizce belirlenmesine ve ilan edilecek hususlara göre uygulama yapılmasına,

7. 2­ Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,

8. GENEL ESASLAR

8. 1­ Valiliğimizce, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. 2­ Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Valiliğimiz koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilmesine,

8. 3­ Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile kişileri kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenerek, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmemesine,

Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hıfzıssıhha Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 1 Temmuz, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27/06/2021 Tarihli ve 116 Sayılı Kararı. - Son Dakika


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