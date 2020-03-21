İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri görüşüldü

6 saat önce

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında toplandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri görüşüldü, System.String[]

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında toplandı.

Valilik binasında düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla halkın toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulmasına, düğün, konferans, seminer ve benzeri toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok farklı konuda tedbirler alındığı anımsatıldı.

Bu tedbirlere ilave olarak bazı yeni kararların alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, ilimizdeki bütün asker uğurlama faaliyetlerin durdurulmasına, virüsün yayılımı açısından riskli olduğu değerlendirilen; berber, güzellik salonu, merkezi, kuaför gibi iş yerlerin faaliyetlerinin 21 Mart saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmasına, bu kararlara uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:28 Kaynak: AA

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