Üye Girişi
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı - Son Dakika

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı

24.06.2021 13:06
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı, System.String[]

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Vali Vekili Hasan ÖZTÜRK başkanlığında 24/06/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs'e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Vali Vekili Hasan ÖZTÜRK başkanlığında 24/06/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs'e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilimizde alınacak tedbirlerin görüşülmesi.

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde ilimiz merkezinde ve ilçelerde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplanmıştır.

Bu kapsamda ilimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi sabah 10: 15-12: 30 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar sabah 10: 15-13: 15 saatleri arasında ve 27 Haziran 2021 Pazar öğleden sonra 15: 45-17: 45 saatleri arasında olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla Nüfus Müdürlükleri'nin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07: 00-15: 30 saatleri arasında açık bulundurulmasına, Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmamasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olmasına, Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçilerinin ve/veya yakınlarının 05: 00-19: 00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07: 00-18: 00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına, Sınava girecek öğrenciler ile yakınlarının/refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce alınmasına, Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için Milli Eğitim Müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla Valilik ve Kaymakamlıklar koordinasyon sağlanarak gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınmasının ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Samsun, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim 12:44 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü 12:29 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi 12:21 Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi
Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz 11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı 11:30 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı 11:04 Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Karadeniz'de sular ısınıyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, şimdi de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular ısınıyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, şimdi de bombalamakla tehdit ediyor         
13:06
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi         
12:30
Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok         
12:28
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist nedeniyle hastaneye koştu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist nedeniyle hastaneye koştu         
12:17
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:20:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement