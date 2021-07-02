İl Pandemi Kurulu Kararı Karar No: 182 Karar Tarihi: 01.07.2021 - Son Dakika

T. C.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Karar No : 182

Karar Tarihi : 01. 07. 2021

TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARI

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 01. 07. 2021 günü saat: 22. 00'da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler? salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir.

Kademeli normalleşme döneminde salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda taziye evlerinde;

Mümkün olduğunca açık alanların kullanılması, Fiziki mesafe kurallarına riayet edilmesi, Yiyecek ikramında bulunulmaması, Taziyelerin en kısa sürede tamamlanması, her halükarda en fazla 2 gün sürmesi, kaydıyla hizmet vermelerinde sakınca görülmemektedir.

Yukarıda alınan kararlar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.